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Balıkesir'de kamyonetin çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yol kenarında otları biçen belediye personeli Halil Durmaz, kontrolden çıkan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 18.09.2024 12:17
  • Giriş: 18.09.2024 12:17
  • Güncelleme: 18.09.2024 12:26
Kaynak: AA
Balıkesir'de kamyonetin çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaldırımdaki otları temizleyen belediye işçisi, aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Paşabayır Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyreden 25 yaşındaki A.N.Y. idaresindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Kaldırım taşları arasındaki yabani otları biçen Bandırma Belediyesi temizlik işleri çalışanı 31 yaşındaki Halil Durmaz'a çarpan araç devrildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, 2 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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