Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir'de kamyonetin çarptığı yaya öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 10.02.2024 22:47
  • Giriş: 10.02.2024 22:47
  • Güncelleme: 10.02.2024 22:47
Kaynak: AA
Balıkesir'de kamyonetin çarptığı yaya öldü

R.U. idaresindeki 10 ADL 592 plakalı kamyonet, 600 Evler Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sokak'ta geri gelirken 72 yaşındaki yaya N.A'ya çarptı.

Kazada ağır yaralanan N.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.A, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü R.U. ise polislerce gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol