Balıkesir'de kaybolan ve 8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen ve 8 gündür bölgede aranan Elif Kumal, dalgıçlar tarafından Yukarıyapıcı Göleti’nde 16 ATB 289 plakalı aracın içinde cansız bedeni bulundu. Balıkesir Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“28.12.2025 tarihinde Erdek ilçesi Yukarıyapıcı Mahallemizde kaybolan Elif Kumal isimli vatandaşımızın cansız bedeni kullandığı araçla birlikte Yukarıyapıcı Göletinde bulunmuştur. Vatandaşımıza Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.”

NE OLMUŞTU?

Elif Kumal ile erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşları, 27 Aralık’ta Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kampa gitti. 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını iddia etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Ayrıca Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri bölgeye takviye olarak gönderildi.

Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından, delil yetersizliğinden adli kontrolle serbest bırakılmıştı.