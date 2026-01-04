Balıkesir'de kaybolmuştu: Elif Kumal'ı arama çalışmaları 8'inci gününde

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan ve bir süre tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal, 8 gündür jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince aranıyor.

41 araç, 11 dron ve 414 kişiyle dağdaki patika yollarda araçla ve yaya olarak inceleme yapan ekipler, Kumal'a ulaşmak için bölgedeki tavuk çiftlikleri, depoları, sazlık alanları, dereleri ve çok sayıda noktayı da araştırıyor. Jandarma dalgıçları gölete dalış yaparak Kumal'a ait iz bulmaya çalışıyor.

Termal sonar arama cihazı, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor.

Fırtınanın etkili olduğu bölgede, Bandırma'nın Edincik, Erdek'in Tatlısu, Ormanlı ve Ballıpınar mahallelerinin üst bölgelerine de ekipler sevk edildi.

Öte yandan Elif Kumal'ın kamp bölgesine çıkmadan önceki kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Kumal'ın, Bandırma'daki evinden çıkması ve uzaklaşması yer alıyor.

***

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Elif Kumal, Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan ve bir süre tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolmuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan Kumal'ın erkek arkadaşı E.G. ile henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir arkadaşı çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.