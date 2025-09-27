Giriş / Abone Ol
Balıkesir'de kaza yapan araç orman yangınına neden oldu: Müdahale sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saat 14.00 sıralarında meydana trafik kazası orman yangınına neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

  • 27.09.2025 16:25
Balıkesir'de kaza yapan araç orman yangınına neden oldu: Müdahale sürüyor
Fotoğraf: AA

Balıkesir'de trafik kazası nedeniyle başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kepsut ilçesinin kırsal Kayaeli Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yol kenarındaki otlar tutuştu.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

