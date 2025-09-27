Balıkesir'de kaza yapan araç orman yangınına neden oldu: Müdahale sürüyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saat 14.00 sıralarında meydana trafik kazası orman yangınına neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kepsut ilçesinin kırsal Kayaeli Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yol kenarındaki otlar tutuştu.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.