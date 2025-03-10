Balıkesir'de kontrolden çıkan TIR devrildi, şoförü yaralandı

BALIKESİR'de, Mustafa Yeşiltaş, kullandığı TIR'ın devrilmesi sonucu yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda trafik, 1 saat sonra TIR'ın kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Balıkesir-Edremit kara yolu Çağdaşkent mevkiinde meydana geldi. Balıkesir'den Edremit yönüne giden Mustafa Yeşiltaş, kullandığı 81 ADB 127 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan TIR şoförü ambulansla Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol, Balıkesir yönünden tek yönlü olarak kontrollü şekilde verildi. Devrilen TIR'ın kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)