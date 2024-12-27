Balıkesir'de kuaför salonuna silahlı saldırı
Balıkesir'de kuaför salonunda bir kişi pompalı tüfekle yaralandı. Saldırıda kullanılan motosiklet ve pompalı tüfek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kuaför salonunda pompalı tüfekle ateş ettiği kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.
İlçeye bağlı Sarıkız Mahallesi Oruç Reis Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna motosikletle gelen yüzü maskeli kişi, iş yeri çalışanına pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.
Saldırıda ayak bölgesinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Zanlı, olay sonrasında güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.
Saldırıda kullanılan motosiklet ve pompalı tüfek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.