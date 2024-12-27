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Balıkesir'de kuaför salonuna silahlı saldırı

Balıkesir'de kuaför salonunda bir kişi pompalı tüfekle yaralandı. Saldırıda kullanılan motosiklet ve pompalı tüfek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 27.12.2024 09:43
  • Giriş: 27.12.2024 09:43
  • Güncelleme: 27.12.2024 09:45
Kaynak: AA
Balıkesir'de kuaför salonuna silahlı saldırı
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kuaför salonunda pompalı tüfekle ateş ettiği kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Sarıkız Mahallesi Oruç Reis Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna motosikletle gelen yüzü maskeli kişi, iş yeri çalışanına pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

Saldırıda ayak bölgesinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zanlı, olay sonrasında güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.

Saldırıda kullanılan motosiklet ve pompalı tüfek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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