Balıkesir'de kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kuvvetli fırtına ile birlikte gelen yağış etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde sahil kıyılarındaki yürüyüş yolları zarar gördü, sahil bandındaki balıkçı tekneleri hasar aldı.

Kuvvetli fırtına ve yoğun yağışın ardından Altınova Sahil mevkisindeki pek çok yazlık evin bahçesini de su bastı.

Taşan deniz nedeniyle sahil bandındaki çocuk oyun park ekipmanları zarar gördü, bölgedeki pek çok yazlık işletmeye ait dükkanlarda da hasar oluştu.