Balıkesir'de lodos etkisi: Deniz taştı, yollar göle döndü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle deniz taştı, Ören ve Öğretmenler mahallelerinde sahil kesimindeki cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Burhaniye’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodosun hızı, zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaştı.

Fırtınanın etkisiyle deniz taştı. Ören ve Öğretmenler mahallelerinde taşan su, plajı aşıp cadde ve sokakları kapladı.

Sahil kesiminde yollar göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Burhaniye Belediyesi ekipleri, deniz taşmasına karşı iş makineleriyle kumdan setler oluşturdu.