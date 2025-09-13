Giriş / Abone Ol
Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde makilik ve zeytinlik arazide dün çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Güre Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 5 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 itfaiye aracıyla yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

