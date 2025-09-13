Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde makilik ve zeytinlik arazide dün çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Güre Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 5 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 itfaiye aracıyla yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.