Balıkesir'de mermer ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Balikesir'in Marmara ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında kopan kaya parçaları, 2 işçinin üstüne düştü.

Ahmet Özmen ve Mustafa Dak yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Ahmet Özmen'in ardından Mustafa Dak'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Mustafa Dak'ın cenazesi, Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

BELEDİYE BAŞKANI AKIN'DAN AÇIKLAMA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akın’ın açıklaması şu şekilde:

“Marmara Adası Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaşanan heyelan sonucunda 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, aileleri ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.”

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NE OLMUŞTU?

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında 24 Kasım'da toprak kayması meydana gelmiş, işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte inen mermer bloklarının altında kalmıştı.

AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşılmıştı.