Balıkesir'de meydana gelen ve İstanbul dahil pek çok kentte hissedilen depremde 1 yurttaş yaşamını yitirdi

Türkiye bir kez daha depremle sarsıldı. Akşam saatlerinde yaşanan deprem İstanbul ve çok sayıda kentte yurttaşları korkuttu.

6,1 büyüklüğündeki deprem, Marmara ve Ege'de birçok kentte şiddetli şekilde hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem saat 19.53'te Balıkesir-Sındırgı'da gerçekleşti.

Depremin derinliği 11 km olarak ölçüldü.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sarsıntıya ilişkin yaptığı açıklamada "Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anbean takip ediyoruz" dedi.

ALİ YERLİKAYA: KURTARILAN BİR YURTTAŞIMIZ TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 1 binanın yıkıldığını aktardı ve "Yıkılan binadan ilk etapta kendiliğinden çıkan 2 vatandaşımız olduğunu biliyoruz, 4 vatandaşımız enkazdan kurtarıldı, 81 yaşındaki büyüğümüz maalesef kurtarıldıktan az sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi" dedi. Yerlikaya, depremde 29 kişinin yaralandığını, yaralıların durumunun ağır olmadığını bildirdi. Yerlikaya, Sındırgı'da 68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğunu, içinde yaşam olan 4 binadan kişilerin sağ salim dışarı çıktıklarını açıkladı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından binada olduğu tahmin edilen 6 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan Nihat Önbaş, Ayşe Güleş, Necmi Balaban ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin ardından sağ olarak çıkarılmasının ardından Hamide Önbaş da sağ olarak kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra yaşamını yitiren kişinin 81 yaşındaki Nihat Önbaş olduğu öğrenildi.

Depremle ilgili bilgilendirme yapan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "6 kişi yaşıyor burada. 4 kişiye ulaşıldı. 1 vatandaşımıza şimdi ulaşıldı, onu çıkarma çalışmaları devam ediyor. 1 vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Onun nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Diğer mahallelerimizde yaklaşık 10'un üzerinde yıkılma var. Tek katlı, kerpiç ve betonarme binalarımızda. Oralardan can kaybı gelmedi ama bütün birimlerimizle tetkik yapmaya çalışıyoruz. Köylerin yüzde 60-70'ine ulaşmış durumdayız. Şu an için yıkılan binalarımız ve camilerimiz var ama can kaybımız yok" demişti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da "Bir büyüğümüz hayatını kaybetti, üzgünüz" açıklaması yapmıştı.

SÖZBİLİR: 5 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Artçı depremler 5 büyüklüğüne ulaşacağından halkın resmi kurum ve kuruluşların bilgisi dahilinde hareket etmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sözbilir, yaptığı açıklamada, depremin AFAD verilerine göre 6,1 büyüklüğünde ve Sındırgı merkezli olduğunu kaydetti.

Depremle ilgili değerlendirmede bulunan Sözbilir, şu bilgileri paylaştı:

"Simav fayının batı segmenti üzerinde bir deprem, bu depreme dair 5 büyüklüğüne varan artçılar olabilir. Bu kesimde 6,1 büyüklüğü Bati Anadolu için can ve mal kaybı anlamında eşik değerde olan bir deprem... Köylerdeki yapılarda hasar gelişmiş olabilir. Artçı depremler 5 büyüklüğüne ulaşacağından halkın resmi kurum ve kuruluşların bilgisi dahilinde hareket etmesi gerekiyor. Bu yüzden halkın hasar almış binalara girmemesinde yarar var"

URALOĞLU: ULAŞIM AKSLARIMIZDA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEMİŞTİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası ilk belirlemelere göre ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu. Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, Uraloğlu şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

AFAD'DAN UYARI: HASARLI BİNALARA GİRMEYİN, RİSKLİ BİNALARIN ÇEVRESİNDE BULUNMAYIN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından riskli binalara girilmemesi konusunda yurttaşları uyardı. AFAD'dan yapılan açıklamada yurttaşlara yönelik olarak, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" ifadeleri kullanıldı.

AFAD: ŞU ANA KADAR 7 ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD'ın depremle ilgili bilgilendirme notunda "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla saha taramaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.