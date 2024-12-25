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Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Ölen 11 işçinin otopsi işlemleri tamamlandı

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen 11 işçinin otopsi işlemleri tamamlandı. Bursa Adli Tıp Kurumunda vefat edenlerin yakınlarından alınan DNA örnekleriyle eşleştirilen cenazeler Balıkesir'e gönderildi.

Güncel
  • 25.12.2024 11:34
  • Giriş: 25.12.2024 11:34
  • Güncelleme: 25.12.2024 11:39
Kaynak: AA
Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Ölen 11 işçinin otopsi işlemleri tamamlandı
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa'daki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde, özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleriyle ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler gece boyunca devam etti.

AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri Bursa Adli Tıp Kurumu önünde hazır bulundu.

Vefat edenlerin yakınlarından alınan DNA örnekleriyle eşleştirilen cenazeler, morg önünde bekleyen cenaze araçlarına konuldu.

Yakınlarına teslim edilen 11 işçinin cansız bedeni Balıkesir'e gönderildi.

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