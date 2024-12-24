Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlama: Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Güncel
  • 24.12.2024 17:08
  • Giriş: 24.12.2024 17:08
  • Güncelleme: 24.12.2024 17:15
Kaynak: AA
Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlama: Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi.

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamayla ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin kimlikleri şöyle:

• Tuğba Demir (21), 
• Çetin Karamüftüoğlu (38), 
• Muhammet Ergin (34), 
• Özlem Özçakır (33), 
• Tuba Sert (41), 
• Enes Kırmızı (28), 
• Seda Akın (35), 
• Seçil Çapa (24), 
• Müberra Sönmez (45), 
• Selin Karanlıkoğlu (27),
• Elif Özgür (19).

Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenazelerin, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sürüyor.

Balıkesirde patlayıcı üretim fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı
Balıkesirde patlamanın meydana geldiği fabrikanın ortağı Kalyon ailesi!
Balıkesirde 12 kişinin öldüğü fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
BirGün'e Abone Ol