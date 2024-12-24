Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlama: Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi.

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamayla ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin kimlikleri şöyle:

• Tuğba Demir (21),

• Çetin Karamüftüoğlu (38),

• Muhammet Ergin (34),

• Özlem Özçakır (33),

• Tuba Sert (41),

• Enes Kırmızı (28),

• Seda Akın (35),

• Seçil Çapa (24),

• Müberra Sönmez (45),

• Selin Karanlıkoğlu (27),

• Elif Özgür (19).

Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenazelerin, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sürüyor.