Balıkesir'de öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı
Balıkesir'de devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından bir süre tek yönden ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı.
N.T. yönetimindeki midibüs, ilçeye bağlı Külefli Mahallesi kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 8 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre tek yönden ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.