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Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 26.12.2024 12:43
  • Giriş: 26.12.2024 12:43
  • Güncelleme: 26.12.2024 12:44
Kaynak: AA
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı

Balıkesir'de dün okul servisiyle tırın çarpıştığı, 28 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücüler, tutuklandı.

Merkez Pamukçu mevkiinde okul servisiyle tırın çarpıştığı kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Furkan S. ve servis midibüsü sürücüsü Ahmet Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrenci servis midibüsü dün sabah saatlerinde Pamukçu mevkiinde Furkan S. yönetimindeki tırla çarpışmıştı. Kazada 26'sı öğrenci, 28 kişi yaralanmıştı.

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