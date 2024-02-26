Balıkesir'de organize suç örgütüne yönelik "Kafes-45" operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Balıkesir'de, organize suç örgütüne yönelik "Kafes-45" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Salih Babayiğit'in elebaşı olduğu suç örgütüyle ilişkin gözaltına alınan 7 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan Babayiğit ile R.S, A.Ş.D. ve Ç.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.D, S.T. ve H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 22 Şubat'ta duyurduğu Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-45" operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertilmiş, elebaşlarının da bulunduğu 63 şüpheli yakalanmıştı.

Operasyonların Balıkesir ayağında ise Salih Babayiğit'in elebaşı olduğu suç örgütü üyelerinin, maddi açıdan zor durumdaki kişilere boş senet imzalatarak yüksek faizle borç para verdikleri, vadesi geldiği halde borçlarını ödemek isteyen kişilerin faizlerini arttırarak borçlarının bitirilmesini engelleyerek sistematik şekilde daha fazla borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyenleri tehdit ve şiddet yoluyla baskı altına aldıkları, mağdurların, borçlarını ödemek amacıyla traktör ve arsalarını düşük fiyata satışa çıkardıkları ve satışa çıkarılan mal varlıklarını şüphelilerin yakınları tarafından satın alınmasını sağladıkları belirlenmişti.

Çanakkale ve Balıkesir'de ikamet eden yaklaşık 37 vatandaşın mağdur edilerek 45 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği tespit edilmiş, operasyonlar sonucunda, 132 kredi kartı, 12 pos cihazı, 121 araç satış sözleşmesi, 2 milyon 685 bin liralık çek, senet ve dekont, tabanca, av tüfekleri, 14 açık çek, çok miktarda para ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana ele konulmuştu.