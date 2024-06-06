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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan bir tarım arazisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Güncel
  • 06.06.2024 16:32
  • Giriş: 06.06.2024 16:32
  • Güncelleme: 06.06.2024 16:47
Kaynak: AA
Balıkesir'de orman yangını
Fotoğraf: İHA

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Eğmir Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine havdan ve karadan söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın, 1 helikopter, 2 uçak, karadan ise 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 54 personelin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangında, hasar oluşan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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