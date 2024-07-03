Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.

Güncel 03.07.2024 16:21 Giriş: 03.07.2024 16:21

Güncelleme: 03.07.2024 16:21 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA