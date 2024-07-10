Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Dursunbey ilçesi kırsal Beyce Mahallesi'nde bulunan ormanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın başladı.
İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve 2 dozer 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozerle sevk edildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.