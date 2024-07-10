Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.

Güncel 10.07.2024 13:22 Giriş: 10.07.2024 13:22

Güncelleme: 10.07.2024 13:31 Kaynak: DHA

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