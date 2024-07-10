Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.

Güncel
  • 10.07.2024 13:22
  • Giriş: 10.07.2024 13:22
  • Güncelleme: 10.07.2024 13:31
Kaynak: DHA
Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dursunbey ilçesi kırsal Beyce Mahallesi'nde bulunan ormanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın başladı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve 2 dozer 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozerle sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BirGün'e Abone Ol