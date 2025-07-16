Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı.

Kirazköy Mahallesi'nde bulunan ormanda saat 16.30'da sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Alevlere helikopter ve uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla da karadan müdahale ediliyor. Yangına müdahale için çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi.