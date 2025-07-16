Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel
  • 16.07.2025 18:54
  • Giriş: 16.07.2025 18:54
  • Güncelleme: 16.07.2025 18:57
Kaynak: DHA
Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı.

Kirazköy Mahallesi'nde bulunan ormanda saat 16.30'da sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Alevlere helikopter ve uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla da karadan müdahale ediliyor. Yangına müdahale için çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi.

Sultangazi Kent Ormanında yangın
BirGün'e Abone Ol