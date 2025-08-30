Giriş / Abone Ol
Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kepsut ilçesindeki yangını kontrol altına almak için çalışmalar havadan ve karadan yürütülüyor.

Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

