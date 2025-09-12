Balıkesir'de orman yangını

Giriş / Abone Ol
Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA
Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kaz Dağları'na yakınlarındaki ormanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 140 personel sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıktığı belirtildi. Alevlere havadan karadan müdahale ediliyor.

