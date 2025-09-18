Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir Dursunbey'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Kaynak: AA
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Küçükler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.