Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de Binmurt mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Binmurt mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bağ evlerine yakın bölgedeki yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Ekipler, 2 yangın söndürme uçağı, 8 arazöz ve belediyenin tankerleriyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.