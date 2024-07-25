Balıkesir'de orman yangını başladı

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Güncel 25.07.2024 13:27 Giriş: 25.07.2024 13:27

Güncelleme: 25.07.2024 13:27 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA