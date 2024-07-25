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Balıkesir'de orman yangını başladı

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 25.07.2024 13:27
  • Giriş: 25.07.2024 13:27
  • Güncelleme: 25.07.2024 13:27
Kaynak: AA
Balıkesir'de orman yangını başladı
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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