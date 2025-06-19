Balıkesir'de orman yangını başladı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Sarıfakılar Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.