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Balıkesir'de orman yangını başladı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel
  • 19.06.2025 16:14
  • Giriş: 19.06.2025 16:14
  • Güncelleme: 19.06.2025 16:17
Kaynak: AA
Balıkesir'de orman yangını başladı
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Sarıfakılar Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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