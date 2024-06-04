Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

Balıkesir Valiliği, il genelindeki ormanlık alanlara giriş ve çıkışların, yangın riski nedeniyle 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığını duyurdu.

Balıkesir genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

Öte yandan valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı.