Balıkesir'de ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda Balıkesir'de ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar valilik tarafından yasaklandı.

Çevre
  • 02.06.2026 18:02
  • Güncelleme: 02.06.2026 18:04
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)
Balıkesir'de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde, tüm ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

Öte yandan, valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı.

