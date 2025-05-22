Balıkesir'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Balıkesir genelinde ormanlık alanlara girilmesinin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Balıkesir genelinde hazirandan itibaren hava sıcaklıklarının yüksek olacağı ve olağanüstü hava hallerinin yaşanacağının öngörüldüğü belirtildi.

Bu nedenle orman yangını riskinin yüksek olduğu 15 Haziran-30 Eylül arasında Balıkesir Orman Yangınları İle Mücadele Komisyon Kararı ile mesire alanları, orman parkları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları ile ormanlara girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

BAZI ALANLAR MUAF TUTULDU

Açıklamada, orman yangını çıkma ihtimalinin devam etmesi durumunda yasağın süresinin Orman Bölge Müdürlüğü'nün önerisiyle Valilik tarafından ek karar alınarak uzatılabileceği bildirildi.

Ayrıca, yangın sezonu boyunca komisyonca belirlenen bölgeler haricindeki tüm ormanlık alanlarda piknik ve konaklama yapmanın yanı sıra mangal, semaver ve benzeri amaçlarla ateş yakmanın yasak olduğu ifade edildi.