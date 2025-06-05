Balıkesir'de otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Balıkesir-Uşak kara yolu Dedeçınar Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan otomobil, yem yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Balıkesir-Uşak kara yolu Dedeçınar Mahallesi mevkisinde İdris Güzel idaresindeki otomobil, Ramazan Bozoğlu yönetimindeki yem yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada kontrolden çıkan otomobil, daha sonra refüje çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Düriye Güzel ile Hanife Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İdris Güzel, Nilgün Kaya ve Muhsine Gençer, ambulanslarla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Güzel ve Tosun'un cansız bedenleri, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.