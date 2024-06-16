Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 2 kişi öldü

Balıkesir'de otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik şarampole devrildi. Araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Erol Güney (65) idaresindeki 16 SRJ 03 plakalı otomobil, Balıkesir-Kütahya kara yolunun Akçagüney Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik şarampole devrildi.

Sürücü Güney ve araçtaki Halil Aslan (58), hurdaya dönen araçta yaşamını yitirdi.

Aslan ve Güney'in cenazesi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından sedyelerin halatlara bağlanıp yukarı çekilmesiyle şarampolden çıkarıldı.

Cenazeler, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.