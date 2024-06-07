Balıkesir'de otomobil torpidosunda 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
Kaynak: AA
Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobil torpidosunda gizlenmiş halde 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K'nin çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kente getirerek satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
A.K'nin bulunduğu otomobili kent merkezinde durduran ekipler, araçta arama yaptı.
Aramalara katılan narkotik köpeği "Dangal", otomobilin torpidosuna gizlenmiş 10 paket halinde 4 kilo 600 gram esrar buldu.
Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.