Balıkesir'de palet atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de ahşap palet üretim ve onarımı yapılan atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altıeylül ilçesi Halalca Mahallesi'ndeki atölyede gece henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ile Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 16 personel, alevlere 6 itfaiye aracı, 2 su ikmal aracı, bir arazöz ve bir iş makinesiyle müdahale etti.

Atölye ve bahçesinde etkili olan yangını uzun uğraşlar sonucu sabaha karşı söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Bahçedeki 2 keçi, 3 oğlak ve yaklaşık 20 tavuğun öldüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.