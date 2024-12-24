Balıkesir'de patlamanın meydana geldiği fabrikanın ortağı Kalyon ailesi!

BirGün\Ankara

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi’ne ait patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup bir başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, patlamanın meydana geldiği ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi, Zirve Holding ve Senta Madencilik Şirketlerine ait.

ZİRVE HOLDİNG KİMİN?

Zirve Holding'in sahibi Ömer Faruk Kalyoncu, Kalyon Grubun kurucusu Hasan Kalyoncu’nun oğlu. Yandaş Sabah gazetesi, ATV ve A Haber de Kalyon ailesinin.

Ömer Faruk Kalyoncu’nun İstanbul’daki nikah töreninde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç nikah şahitliği yaptı. Nikah törenine, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün de aralarında bulunduğu 11 bakan katıldı.

Türiye’nin 2020 yılında en çok sözleşme imzalayan 20 müteahhidi listesinin birinci sırasında da Kalyon İnşaat yer alıyordu. Listede, Kalyon Holding’i; Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat ve Özgün Yapı takip etti.

ZSR Patlayıcı Şirketi'nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kaydı

Kamudan aldığı ihalelerle köşeyi dönen Kalyon’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sabah ve ATV’yi satın alarak adından söz ettiren şirket Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Taksim Yayalaştırma Projesi, Bakırköy Adalet Sarayı, Mecidiyeköy Metrobüs İhalesi, İstanbul 3’üncü Havalimanı Projesi, Başakşehir Stadı ve Çanakkale-Ayvacık Yolu ile KKTC Su Temin Projesi gibi çok sayıda projeyi de üstlendi.

SENTA MADENCİLİK

ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi’nin bir diğer ortağı ise Senta Madencilik. Bu şirket ise Zafer Topaloğlu’na ait.