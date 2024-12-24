Balıkesir'de patlayıcı üretim fabrikasında patlama: 12 can kaybı, 3 kişi ağır yaralı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, patlama sonrası ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Patlamanın, ZSR Patlayıcı Üretim Tesisi'nde saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 çalışanımızın vefat ettiği, 3 çalışanımızın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

KAPSÜL ÜRETİM BİNASINDA GERÇEKLEŞTİ

Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi.

Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda. Sabotaj ihtimali yok. Tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."