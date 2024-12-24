Balıkesir'de patlayıcı üretim fabrikasında patlama: 12 can kaybı, 5 yaralı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, patlama sonrası ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Patlamanın, ZSR Patlayıcı Üretim Tesisi'nde saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İlimizde faaliyet gösteren ZSR A.Ş. adlı mühimmat fabrikasının kapsül üretim bölümünde 24.12.2024 günü saat 08.25 sıralarında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 çalışan vefat etmiş, 4 çalışan ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

ŞİRKETİN ORTAKLARI YABANCI Şirketin yönetim kurulunda yabancı isimler bulunuyor. Ticaret Bakanlığı’nın kayıtlarına göre ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi’nin yönetim kurulunda Milan Jurek ve Zbynek Brazda bulunuyor. Şirketin diğer yönetim kurulu üyeleri ise Zafer Topaloğlu, Halil Oğuzhan ve Nezih Ecertaş.

KAPSÜL ÜRETİM BİNASINDA GERÇEKLEŞTİ

Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi.

Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda. Sabotaj ihtimali yok. Tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

Işıkhan, "Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

VALİ USTAOĞLU: PATLAMA TEKNİK SEBEPLE MEYDANA GELDİ

Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda" dedi.

Son durumla ilgili bilgi veren Ustaoğlu, "Şu an savcılarımız olay mahallinde incelemelerini yapıyor. İçeride başka vatandaşımızın kalmadığını öngörüyoruz. Yaralıların sağlık durumları iyi, onların herhangi bir sıkıntısı yok. Patlama teknik sebeple meydana geldi, herhangi bir sabotaj ihtimali yok" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN: SORUŞTURMA TALİMATI VERDİK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Patlamaya ilişkin Balıkesir Valisi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan bilgi aldığını bildiren Erdoğan, "Tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.