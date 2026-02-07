Balıkesir'de peş peşe depremler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AYNI BÖLGEDE İKİ DEPREM DAHA

4,1'lik depremin ardından Sındırgı peş peşe sallanmaya devam etti. AFAD verilerine göre, saat 09.41'de önce 3,5 ardından 4 büyüklüğünde depremler yaşandı.