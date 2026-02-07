Balıkesir'de peş peşe depremler
AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Verilere göre, deprem 6,84 kilometre derinlikte yaşandı. Depremin ardından aynı bölgede 3,5 ve 4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AYNI BÖLGEDE İKİ DEPREM DAHA
4,1'lik depremin ardından Sındırgı peş peşe sallanmaya devam etti. AFAD verilerine göre, saat 09.41'de önce 3,5 ardından 4 büyüklüğünde depremler yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-02-07
Saat:09:41:10 TSİ
Enlem:39.25056 N
Boylam:28.12167 E
Derinlik:8.13 km
Detay:https://t.co/D4SOgEmbY9@afadbaskanlik
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2026
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-02-07
Saat:09:41:30 TSİ
Enlem:39.23833 N
Boylam:28.095 E
Derinlik:7.87 km
Detay:https://t.co/hVSEwGg4s6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi