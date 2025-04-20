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Balıkesir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 20.04.2025 13:48
  • Giriş: 20.04.2025 13:48
  • Güncelleme: 20.04.2025 13:48
Kaynak: AA
Balıkesir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Musa Kınay (23), idaresindeki 16 BIE 319 plakalı motosiklet, ilçe girişinde refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kınay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kınay'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Musa Kınay'ın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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