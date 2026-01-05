Balıkesir'de restorana silahlı saldırı: Ölü sayısı 2'ye yükseldi
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, 31 Aralık gecesi Gürkan T. (42) tarafından restorana düzenlenen ve belediye çalışanı Hasan Durka’nın (30) hayatını kaybettiği saldırıda ölü sayısı 2’ye yükseldi.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde restorana yapılan silahlı saldırıda yaralananlardan birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 oldu.
Kızko sahilinde bulunan bir restorana 31 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlardan Zafer Aydoğdu (50), kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aydoğdu'nun hayatını kaybetmesiyle olaydaki ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Yeni yılın ilk saatlerinde Kızko sahilindeki bir restorana gelen Gürkan T. (42), işletme sahibi Ahmet E.'den alkollü içecek istemiş, olumsuz yanıt alması üzerine aracına giderek aldığı tüfekle tekrar içeri girip etrafa rastgele ateş açmıştı.
Saldırıda Hasan Durka olay yerinde hayatını kaybetmiş, Zafer Aydoğdu, işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanmıştı. Olayın ardından kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alınan Gürkan T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.