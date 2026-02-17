Balıkesir'de sahilde kadın cesedi bulundu
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sarımsaklı Plajı’nda bir kadın cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, Midilli’ye geçmeye çalışan göçmenlerden biri olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Sarımsaklı Plajı'ndaki sahilde ceset görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Cesedin Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlerden birine ait olabileceği değerlendiriliyor.