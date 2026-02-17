Giriş / Abone Ol
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sarımsaklı Plajı’nda bir kadın cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, Midilli’ye geçmeye çalışan göçmenlerden biri olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 17.02.2026 06:21
  • Giriş: 17.02.2026 06:21
  • Güncelleme: 17.02.2026 06:25
Kaynak: AA
Balıkesir'de sahilde kadın cesedi bulundu
Fotoğraf: Wikipedia (Temsili Görsel)

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile vurmuş kadın cesedi bulundu.

Sarımsaklı Plajı'ndaki sahilde ceset görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Cesedin Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlerden birine ait olabileceği değerlendiriliyor.

