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Balıkesir'de şarampole devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 25.12.2024 09:39
  • Giriş: 25.12.2024 09:39
  • Güncelleme: 25.12.2024 09:39
Kaynak: AA
Balıkesir'de şarampole devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde panelvanın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Balıkesir-Bursa kara yolunda B.T. idaresindeki 16 AEU 298 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu Karapürçek Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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