Balıkesir'de sarsıntı sürüyor: Peş peşe depremler yaşanıyor

AFAD verilerine göre, saat 10.10'da merkez üssü Sındırgı olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 6.22 kilometre olarak ölçüldü. Verilere göre, saat 10.54'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Güncel
  • 28.10.2025 10:20
  • Giriş: 28.10.2025 10:20
  • Güncelleme: 28.10.2025 11:24
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depremler peş peşe yaşanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin detaylara "AFAD Deprem" isimli sosyal medya hesabında yer verdi.

Buna göre saat 10.54'te merkez üssü Sındırga olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD, Sındırgı'da saat 10.10'da da bir depremin yaşandığını duyurdu.

Deprem, yerin 6.22 kilometre altında gerçekleşti.

