Balıkesir'de sarsıntı sürüyor: Peş peşe depremler yaşanıyor
AFAD verilerine göre, saat 10.10'da merkez üssü Sındırgı olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 6.22 kilometre olarak ölçüldü. Verilere göre, saat 10.54'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depremler peş peşe yaşanmaya devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin detaylara "AFAD Deprem" isimli sosyal medya hesabında yer verdi.
Buna göre saat 10.54'te merkez üssü Sındırga olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-28
Saat:10:54:13 TSİ
Enlem:39.18583 N
Boylam:28.29306 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6LCun2INay@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD, Sındırgı'da saat 10.10'da da bir depremin yaşandığını duyurdu.
Deprem, yerin 6.22 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-28
Saat:10:10:00 TSİ
Enlem:39.1775 N
Boylam:28.26639 E
Derinlik:6.22 km
Detay:https://t.co/pa3n2LRar8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi