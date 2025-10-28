Giriş / Abone Ol
Balıkesir'de sarsıntılar devam ediyor: Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 08.44'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • 28.10.2025 09:00
  • Giriş: 28.10.2025 09:00
  • Güncelleme: 28.10.2025 09:02
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depo Photos

alıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 08.44'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

