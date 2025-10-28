Balıkesir'de sarsıntılar devam ediyor: Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 08.44'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
alıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 08.44'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-28
Saat:08:44:53 TSİ
Enlem:39.175 N
Boylam:28.25056 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/FirT0bXX4b@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi