Balıkesir'de 'Şeriata karşı laik, demokratik devrimci cumhuriyet' pankartı asmışlardı: Gözaltına alınan SOL Partililer bırakıldı

SOL Parti, Balıkesir Gömeç’te "Şeriata ve faşizme karşı laik, demokratik devrimci cumhuriyet" pankartı asan iki partilinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

SOL Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Balıkesir Gömeç’te iki üyemiz, Şeriata ve faşizme karşı #LaikDemokratikCumhuriyet pankartı astıkları için gözaltına alındı.

Türkiye’ye dayatılan ABD güdümlü Taliban rejimine asla izin vermeyeceğiz.

Ülkemizin geleceğine sahip çıkacak, laikliği ve demokrasiyi savunacağız.”

Balıkesir Gömeç’te iki üyemiz,

Şeriata ve faşizme karşı #LaikDemokratikCumhuriyet pankartı astıkları için gözaltına alındı.



Türkiye’ye dayatılan ABD güdümlü Taliban rejimine asla izin vermeyeceğiz.



Ülkemizin geleceğine sahip çıkacak,

laikliği ve demokrasiyi savunacağız. pic.twitter.com/3aLtPIX0dY — SOL Parti (@solpartibilgi) February 1, 2026

İKTİDAR HEDEF ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sefaköy'de "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı asan üç SOL Partili gerici provokasyon girişiminin ardından hedef gösterilerek gözaltına alınmıştı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen SOL Partililere ev hapsi verilmesi üzerine, SOL Parti iktidarın ve gericilerin hedef tahtasına oturttuğu laiklik pankartını ülkenin dört bir yanına asmaya başlamıştı.

GÖZALTILAR BIRAKILDI

SOL Parti, gözaltına alınan 2 partilinin ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldığını duyurdu.