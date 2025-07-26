Balıkesir'de seyir halindeyken devrilen tır yandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de seyir halindeyken devrilen tır yandı.

C.S. idaresindeki 16 AAB 185 plakalı kağıt havlu ve şişelenmiş su taşıyan tır, İzmir-İstanbul kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Bir süre sonra yanmaya başlayan tırı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tırdaki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Kağıt havlu ve şişelenmiş suların çevreye saçıldığı kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Ekiplerin temizlik ve yol güvenliği çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.