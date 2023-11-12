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Balıkesir'de şiddetli yağış sonucu kısmen çöken köprüdeki hasar dronla görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 12.11.2023 11:04
  • Giriş: 12.11.2023 11:04
  • Güncelleme: 12.11.2023 11:07
Kaynak: AA
Balıkesir'de şiddetli yağış sonucu kısmen çöken köprüdeki hasar dronla görüntülendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde şiddetli yağış sonucu Zeytinli Çayı'nın debisinin yükselmesiyle kısmen çöken köprü dronla görüntülendi.

Belediye ekipleri, eski Çanakkale-Balıkesir kara yolunda kırsal mahalle sakinlerinin yoğunlukla kullandığı köprüye giden ana ve yan yollara toprak yığarak araçların geçişini engelledi.

Jandarma ekipleri de bariyer çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Havanın aydınlanmasıyla AA muhabiri, hasarın boyutunu dronla görüntüledi.

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