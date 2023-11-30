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Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 30.11.2023 14:58
  • Giriş: 30.11.2023 14:58
  • Güncelleme: 30.11.2023 14:58
Kaynak: AA
Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burhaniye ve Edremit ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 tabanca, 2 av tüfeği, 270 tabanca fişeği ve 7 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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