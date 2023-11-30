Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burhaniye ve Edremit ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 tabanca, 2 av tüfeği, 270 tabanca fişeği ve 7 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.