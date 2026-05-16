Balıkesir'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Aslıhan Mahallesi'nde N.A. ve arkadaşları arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada N.A'nın silahla ateş etmesi sonucu İ.B. isimli kişi hayatını kaybetti.

  • 16.05.2026 10:50
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Aslıhan Mahallesi'nde evinin bahçesinde oturan N.A. ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.A. yanındaki tabancayla ateş etmeye başladı. Şüpheli N.A, silahla 4 kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İ.B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlı N.A, jandarma ekiplerince mahallenin kırsalında bulunan bir depoda yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

