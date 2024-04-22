Balıkesir'de silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen İ.Y, P.G, S.Y. ile M.Y. ve D.Y'yi gözaltına aldı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y, İ.Y. ve P.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.